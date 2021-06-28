Навчання "Сі Бриз" будуть проводитися в Миколаївській, Одеській областях, в Очакові, на Дністровському лимані, Кінбурнській косі, на островах Зміїний і Первомайський.

Заступник командира 65-ї оперативної групи Шостого флоту військово-морських сил США капітан 1-го рангу Кайл Гантт (Kyle Gantt) заявив, що учасники міжнародних морських навчань "Сі Бриз-2021" показують, що міжнародні морські води відкриті для всіх.

Як передає кореспондент УНІАН, про це офіцер заявив на брифінгу в Одесі.

«Ми демонструємо всьому світу, що міжнародні морські води відкриті для всіх. «Сі Бриз» - демонстрація усьому світу, що будь-яка країна може заходити у міжнародні води Чорного моря», - сказав він.

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Гантт наголосив, що зазначені навчання - велика можливість для всіх, включно з країнами-партнерами, у яких немає виходу до Чорного моря. У зв'язку з цим до участі в «Сі Бриз-2 021» залучено багато підрозділів, частина яких не пов'язана з військово-морськими силами.

«Будуть навіть здійснювати суднопідіймальні роботи», - додав Гантт.

Він нагадав, що в 1997 році, в перших навчаннях «Сі Бриз», взяли участь військовослужбовці з 8 країн, а зараз - з близько 30.

Як зазначив керівник навчань з української сторони заступник командувача ВМС Олексій Доскато, в минулому році були певні обмеження, пов'язані з пандемією коронавірусу. Тому навчання «Сі Бриз-2020» проводилися безконтактним способом, без залучення боргового контингенту.

«У цьому році є можливість провести навчання в повному форматі, до якого залучаються всі заплановані сили. І вони будуть виконувати завдання в морі, на суші і в повітрі», - зазначив Доскато.

За його словами, навчання проводитимуться на полігонах ВМС у відповідних районах Миколаївської, Одеської областей, в Одесі, Очакові, на Дністровському лимані, Кінбурнській косі, островах Зміїний і Первомайський, в міжнародних водах Чорного моря.

З української сторони у «Сі Бриз» візьмуть участь, серед інших, катери типу «айленд» - «Старобільськ» та «Слов'янськ», задіють ракетну систему «Нептун», безпілотні комплекси тощо.

Управління застосуванням і забезпечення взаємодії міжнародними, міжвидовими, міжродовими і міжвідомчими угрупованнями покладено на Морське командування ВМС України.

Міжнародні навчання "Сі Бриз"

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 28 червня, в Одесі стартували наймасштабніші за свою історію міжнародні навчання "Сі Бриз". У навчаннях беруть участь представники 29 країн, до 5 тис. осіб особового складу, 24 кораблі, 40 повітряних суден, 18 команд спеціального призначення і водолазних команд.

Також у навчаннях беруть участь британський есмінець HMS Defender, нідерландський фрегат HNLMS Evertsen F805 і американський ракетний есмінець USS Ross.

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Автор: Лариса Козова