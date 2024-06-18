В український кінотеатрах новий фільм жахів вийде 17 жовтня 2024 року.

Кінокомпанія Paramount Pictures показала перший трейлер моторошного фільму жахів "Усміхайся 2" (Smile 2), що стане продовженням хітового хорору 2022 року.

Цього разу в центрі сюжету опиниться світова поп-сенсація Скай Райлі, яка планує вирушити у світове турне, проте починає переживати моторошні та незрозумілі події. Приголомшена наростанням жахів і тиском слави, Скай змушена зіткнутися зі своїм темним минулим, щоб відновити стабільність, перш ніж все вийде з-під контролю.

Головну роль у фільмі отримала британська співачка та акторка Наомі Скотт ("Марсіянин", "Аладдін", "Ангели Чарлі"). З попереднього фільму до своєї ролі повернеться Кайл Галлнер, який знову зіграє поліцейського детектива Джоела.

Режисером фільму виступив Паркер Фінн, який також зняв першу частину серії.

Як повідомила прес-служба B&H film distribution, в український кінотеатрах фільм жахів "Усміхайся 2" вийде 17 жовтня 2024 року.

Нагадаємо, фільм жахів "Усміхайся" вийшов на екрани у вересні 2022 та став справжнім хітом прокату: при бюджеті 17 мільйонів доларів він зібрав 210 мільйонів доларів.

Також стрічку високо оцінили як критики, так і глядачі. Наразі оцінка фільму на IMDb становить 6,5 з 10 балів, тоді як на Rotten Tomatoes він отримав 79% схвалення від критиків з поміткою "Сертифікована свіжість" та 77% від глядачів. Водночас, на Metacritic кіноексперти оцінили його в 68 зі 100 балів, а широка аудиторія – в 6,5 з 10 балів, що в обох випадках відповідає характеристиці "в цілому позитивні відгуки".

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