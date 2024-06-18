Кінокомпанія Paramount Pictures показала перший трейлер моторошного фільму жахів "Усміхайся 2" (Smile 2), що стане продовженням хітового хорору 2022 року.
Цього разу в центрі сюжету опиниться світова поп-сенсація Скай Райлі, яка планує вирушити у світове турне, проте починає переживати моторошні та незрозумілі події. Приголомшена наростанням жахів і тиском слави, Скай змушена зіткнутися зі своїм темним минулим, щоб відновити стабільність, перш ніж все вийде з-під контролю.
Головну роль у фільмі отримала британська співачка та акторка Наомі Скотт ("Марсіянин", "Аладдін", "Ангели Чарлі"). З попереднього фільму до своєї ролі повернеться Кайл Галлнер, який знову зіграє поліцейського детектива Джоела.
Режисером фільму виступив Паркер Фінн, який також зняв першу частину серії.
Як повідомила прес-служба B&H film distribution, в український кінотеатрах фільм жахів "Усміхайся 2" вийде 17 жовтня 2024 року.
Нагадаємо, фільм жахів "Усміхайся" вийшов на екрани у вересні 2022 та став справжнім хітом прокату: при бюджеті 17 мільйонів доларів він зібрав 210 мільйонів доларів.
Також стрічку високо оцінили як критики, так і глядачі. Наразі оцінка фільму на IMDb становить 6,5 з 10 балів, тоді як на Rotten Tomatoes він отримав 79% схвалення від критиків з поміткою "Сертифікована свіжість" та 77% від глядачів. Водночас, на Metacritic кіноексперти оцінили його в 68 зі 100 балів, а широка аудиторія – в 6,5 з 10 балів, що в обох випадках відповідає характеристиці "в цілому позитивні відгуки".