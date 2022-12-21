Українці заявили, що цей італійський фільм їх ображає.

Італійський режисер Ніколас Морганті Патріньяні створив фільм "Без кордонів" про одностатеве кохання українця і росіянина.

Як розповів продюсер Розаріо Горгон, фільм "Без кордонів" - це історія кохання між російським солдатом, який дезертирує з армії, як тільки дізнається, що його відправлять в Україну, і українського хлопчика в контексті нинішньої російсько-української війни.

"Кохання двох хлопців, пригнічених гнітом влади, регресом політики до чистого насильства над беззбройними громадянами, ранить нас і найдорожче, що у нас є", - йдеться в описі до фільму.

Однак користувачі мережі не оцінили таку задумку, про що і написали в коментарях під короткометражним фільмом.

"Чекаю на фільми про кохання італійського солдата і хлопчика-ефіопа, чиї батьки загинули від хімічних атак Італії під час італійсько-ефіопської війни. Ні, ну, а що? Це ж так мило, особливо те, що тоді Захід був байдужий, а деякі навіть охоче спостерігали за цим"

"Ви хворі, яке "любов є любов"? Поки українців вбивають російські солдати - ви робите таку гидоту. Українські жінки, які йдуть на війну захищати своїх дітей, - ось це любов. Військові чоловіки, які віддають своє життя за свободу і свої сім'ї - ось це любов. Українці, які допомагають один одному, - це любов. Якщо вам так подобається любов з російським нацистом, йдіть і знімайте "любов" німецьких нацистів і євреїв"

"Запрошуємо тих, хто знімав цей "геніальний" фільм в український Маріуполь під обстріли, там ви отримаєте нагороду "до****би року". Подяк не треба, ви на це заслужили"

"Це настільки незбагненно дико і огидно, що у мене закінчуються цензурні слова. Кохання між чоловіками я не засуджую, але не було, немає і не може бути ніякого кохання між українцями і росіянами"

Нагадаємо, українська драма про війну "Клондайк" потрапила у лонг-лист "Оскара".

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