Студійна версія пісні вийде вже цього тижня.

Популярна група ВІА Гра, яка зараз виступає в оновленому складі представила новий трек "Родниковая вода".

Поки дівчата виконали пісню тільки на одному з радіо 9 квітня, але студійна версія вийде вже 16 квітня.

Історія гурту "ВІА Гра":

Групу створили в 2000 році в Києві

За час існування група змінила кілька складів

Всього колишніх солісток групи виявилося 17 осіб

У групі співали такі популярні артистки як Віра Брежнєва, Анна Сєдокова, Надія Мейхер і Світлана Лобода

Зараз у складі групи виступають Софія Тарасова, Уляна Синецька і Ксенія Попова

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Автор: Діана Могилєвич