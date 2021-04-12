Група випустила пісню / instagram.com/viagra_officially
Популярна група ВІА Гра, яка зараз виступає в оновленому складі представила новий трек "Родниковая вода".
Поки дівчата виконали пісню тільки на одному з радіо 9 квітня, але студійна версія вийде вже 16 квітня.
Історія гурту "ВІА Гра":
- Групу створили в 2000 році в Києві
- За час існування група змінила кілька складів
- Всього колишніх солісток групи виявилося 17 осіб
- У групі співали такі популярні артистки як Віра Брежнєва, Анна Сєдокова, Надія Мейхер і Світлана Лобода
- Зараз у складі групи виступають Софія Тарасова, Уляна Синецька і Ксенія Попова
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