Співачки Cardi B і Lizzo представили кліп на свою нову пісню Rumors. Відео створила відома українка Таня Муіньо - кліпмейкер, яку вже номінували на премію MTV VIDEO MUSIC AWARDS за ролик для Lil nas X.
Нове відео з піснею від Cardi B і Lizzo вже опубліковано на офіційному YouTube-каналі однією зі співачок.
Сюжет кліпу показує глядачам співачок в образі грецьких богинь. Вагітна Cardi B танцює з оголеним животом, а пишнотіла Lizzo показує сміливий тверк і на своєму прикладі доводить: не варто соромитися свого тіла.
Графіка відео приємно здивувала фанатів. Кліп від українки Тані Муіньо розбурхав мережу. Глядачі відзначили, що їм було трохи дивно бачити тверк на тлі амфор і грецьких колон, проте післясмак все одно залишився приємним.
"Вибух мозку", "це новий гімн бодіпозитиву", "вагітна Карді - справжня богиня", - написали коментатори під новим кліпом.
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