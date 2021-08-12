Наразі кліп вже зібрав на YouTube понад 300 переглядів / скриншот кліпу Lil Nas X - MONTERO

Український кліпмейкер Таня Муіньо може отримати престижну премію від MTV VIDEO MUSIC AWARDS. Вона створила резонансний кліп для виконавця Lil Nas X на його пісню MONTERO (Call Me By Your Name).

Про радісну новину Таня Муіньо розповіла на своїй сторінці в Instagram.

Кліп на пісню Lil Nas X на його пісню MONTERO може отримати премію одразу в п'ятьох номінаціях від MTV VIDEO MUSIC AWARDS 2021. Так, відео може принести перемогу у таких категоріях:

  • "Відео року"

  • "Найкраще відео, яке містить соціальний підтекст"

  • "Найкраща режисура"

  • "Найкраща робота художника-постановщика"

  • "Найкращі візуальні ефекти"

Наразі кліп вже зібрав на YouTube понад 300 переглядів, та 8 мільйонів "лайків". Відео викликало у мережі чималі суперечки.

Одні побачили у кліпі пропаганду сатанізму та ЛГБТ, інші розгледіли соціальний підтекст та побачили у відео символізм. Судячи з кількості переглядів та "лайків", більшості робота Тані Муіньо сподобалася. 

Також Вас можуть зацікавити новини:

Автор: Поліна Кузенко