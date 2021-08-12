Таня Муіньо зі своїм відео на пісню MONTERO (Call Me By Your Name) має всі шанси на перемогу.

Український кліпмейкер Таня Муіньо може отримати престижну премію від MTV VIDEO MUSIC AWARDS. Вона створила резонансний кліп для виконавця Lil Nas X на його пісню MONTERO (Call Me By Your Name).

Про радісну новину Таня Муіньо розповіла на своїй сторінці в Instagram.

Кліп на пісню Lil Nas X на його пісню MONTERO може отримати премію одразу в п'ятьох номінаціях від MTV VIDEO MUSIC AWARDS 2021. Так, відео може принести перемогу у таких категоріях:

"Відео року"

"Найкраще відео, яке містить соціальний підтекст"

"Найкраща режисура"

"Найкраща робота художника-постановщика"

"Найкращі візуальні ефекти"

Наразі кліп вже зібрав на YouTube понад 300 переглядів, та 8 мільйонів "лайків". Відео викликало у мережі чималі суперечки.

Одні побачили у кліпі пропаганду сатанізму та ЛГБТ, інші розгледіли соціальний підтекст та побачили у відео символізм. Судячи з кількості переглядів та "лайків", більшості робота Тані Муіньо сподобалася.

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Автор: Поліна Кузенко