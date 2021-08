"Сатанізм та ЛГБТ": кліп українки для Lil Nas X отримав п'ять номінацій на премію MTV VIDEO MUSIC AWARDS

Таня Муіньо зі своїм відео на пісню MONTERO (Call Me By Your Name) має всі шанси на перемогу.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter