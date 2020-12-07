Новий драматичний міні-серіал від НВО зібрав багато позитивних відгуків.

Новий драматичний серіал "Відіграти назад" від HBO завоював любов глядачів усього світу і стартував успішніше, ніж знаменита "Гра престолів". Чарівний дует Х'ю Гранта і Ніколь Кідман і напружений сюжет про гниття зовні ідеальної американської сім'ї вразив глядачів.

Основна інформація про серіал

Жанр: драма, трилер, детектив

Кількість епізодів: 6 серій

Довжина серії: 50-60 хвилин

Режисер: Сюзанна Бір

Сценарій: Девід І. Келлі, Жан Ханфф Корелітц

Прем'єра: 25.10.2020 (світ)

В ролях: Ніколь Кідман, Х'ю Грант, Едгар Рамірес, Дональд Сазерлент, Ноа Джуп

Сюжет серіалу

Грейс і Джонатан Фрейзери (Кідман і Грант) - це ідеальна забезпечена американська сім'я, в якій панує взаєморозуміння і достаток. Він - дитячий онколог, вона - психолог, консультує сімейні пари і рятує їх від розлучення. Вони живуть в елітному районі Нью-Йорка, а їх син вчиться в елітній школі.

Але після звичайного благодійного вечора в коледжі їх життя кардинально змінюється. Мати одного з учнів цієї школи була жорстоко вбита, а головним підозрюваним стає герой Х'ю Гранта Джонатан. Він зникає, а Грейс доводиться самостійно розбиратися в подіях і з'ясувати, ким насправді є її ідеальний чоловік.

5 причини подивитися серіал "Відіграти назад"

1. Ідеальна гра Кідман і Гранта

Головні герої серіалу - справжні професіонали своєї справи з великим акторським досвідом. Х'ю Грант зіграв абсолютно нетипову для себе роль жертви обставин, уважного батька і старанного лікаря. Зі своєю роллю він впорався бездоганно, повністю вжившись в образ. Кідман також виглядає приголомшливо у своїй ролі і показує повний спектр емоцій розгубленої жінки, чиє життя зруйнувалося в одну мить.

2. Захоплююча інтрига

Серіал почався як типове кіно про ідеальну американську багату сім'ю, але з часом постійно готує нові інтриги і шокуючі обставини. Коло підозрюваних поступово розширюється, кожна людина може виявитися маніпулятором або обманщиком. Дорогий будинок з дизайнерськими меблями зберігає безліч моторошних скелетів в шафі.

"Відіграти назад" - це прекрасний психологічний трилер, який не встигає набриднути за 6 серій. Любителі пам'ятних кінцівок також оцінять яскравий і несподіваний фінал серіалу.

3. Екскурс в американську моду і багате життя

Героїня Кідман одягнена вінтажно, як було модно в сімдесяті роки. Але при цьому речі в ретро-стилі поєднуються з модними в наші дні. На її героїні з серії в серію видно кращі дизайнерські речі, красиві прикраси і вінтажні пальто. Серіал також є екскурсом в життя американських багатіїв - глядачам показують розкішний будинок головних героїв, елітні особняки Манхеттена і бездоганні гардероби. Багатство сім'ї Фрайзерів не відштовхує, а приваблює глядача - адже подружжя заробило свій достаток важкою працею. Серіал зміг відмінно показати окремий світ багатих ньюйоркців, у яких свої закони життя.

5. Відсилання до класики

Серіал "Відіграти назад" ніби навмисне зроблений старомодним і з присмаком класики. Серії рясніють відсиланнями до творчості таких відомих майстрів детектива і трилера, як Альфред Хічкок, Роман Поланскі, Агата Крісті і Девід Фінчер. Серіал за своєю атмосферою і сюжетними ходами нагадує такі відомі трилери, як "Зникла" і "Захищаючи Джейкоба". Любителі класики обов'язково оцінять цей серіал.

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Автор: Катерина Пулатова