У фінал пройшли представники ще десяти країн.

У другому півфіналі наймасштабнішого конкурсу пісні "Євробачення" виступили представники 17 країн. І тільки десять з них пройшли у фінал.

Вже відомо, що в гранд-фіналі виступлять країни-засновниці конкурсу – Франція, Німеччина, Італія, Іспанія і Великобританія, а також країна-господиня Нідерланди. Також названо учасників фіналу за підсумками першого півфіналу Євробачення 2021. Це, зокрема, Україна, Норвегія, Ізраїль, Росія, Азербайджан, Мальта, Литва, Кіпр, Швеція та Бельгія.

Список країн, які перемогли в другому півфіналі:

Албанія

Сербія

Болгарія

Молдова

Португалія

Ісландія

Сан-Марино

Швейцарія

Греція

Фінляндія

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Автор: Діана Могилєвич