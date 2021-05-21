Євробачення 2021 / reutersconnect.com
У другому півфіналі наймасштабнішого конкурсу пісні "Євробачення" виступили представники 17 країн. І тільки десять з них пройшли у фінал.
Вже відомо, що в гранд-фіналі виступлять країни-засновниці конкурсу – Франція, Німеччина, Італія, Іспанія і Великобританія, а також країна-господиня Нідерланди. Також названо учасників фіналу за підсумками першого півфіналу Євробачення 2021. Це, зокрема, Україна, Норвегія, Ізраїль, Росія, Азербайджан, Мальта, Литва, Кіпр, Швеція та Бельгія.
Список країн, які перемогли в другому півфіналі:
- Албанія
- Сербія
- Болгарія
- Молдова
- Португалія
- Ісландія
- Сан-Марино
- Швейцарія
- Греція
- Фінляндія
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