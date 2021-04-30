Трейлер показує, як Сенді Комінські у виконанні Майкла Дугласа переживає втрату свого відданого напарника і друга Нормана Ньюландера.

Потоковий сервіс Netflix показав трейлер фінального сезону комедійного серіалу"Метод Комінські".

Читайте такожNetflix виділить $17 мільярдів на виробництво фільмів у 2021 роціПеред цим стало відомо, що сервіс продовжив серіал на третій і фінальний сезони. Творцем проекту виступає Чак Лоррі.

У новому сезоні знімалися Майкл Дуглас, Кетлін Тернер, Сара Бейкер, Пол Райзер та інші. А ось Алан Аркін, який грав Нормана Ньюландера, не з'явиться в останньому сезоні серіалу.

Трейлер показує, як Сенді Комінські у виконанні Майкла Дугласа переживає втрату свого відданого напарника і друга Нормана Ньюландера, а також намагається залагодити справи, що залишилися після нього.

Прем'єра відбудеться на сервісі 28 травня 2021 року, передає 112ua.tv.

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Автор: Ірина Погоріла