Костянтин Войтенко присвятив свій чуттєвий танець дружині.

Актор Костянтин Войтенко у сьомому ефірі "Танців з зірками" уперше в історії проекту танцював соло без партнерки.

Свій чуттєвий виступ під живе виконання Сергія Бабкіна він присвятив своїй дружині Валентині, з якою вони наразі розірвали стосунки.

"Я бачу, що йому хочеться розірвати свою душу, покричати в танці, вивільнити все… Тому вперше за всю історію проекту зірка танцює сама. Такого ще не було", - розповіла партнерка Кості Роксоляна Маланчук.

Читайте також"Танці з зірками": хто залишив шоу після сьомого ефіру (відео)Своєю чергою, Костянтин зізнався, що більше не хоче давати інтерв'ю про особисте життя, вони хочуть налагодити свої стосунки з дружиною за кадром шоу.

Судді високо оцінили номер Войтенка й віддали йому найвищий бал цього ефіру – 38.

Нагадаємо, в одному з прямих ефірів шоу "Танці з зірками" Костянтин Войтенко розповідав, що його дружина пробувалася на роль танцівниці на "Танцях з зірками", а він - учасника. В результаті його взяли, а її ні. Актор стверджує, що це і стало причиною сімейного конфлікту. Та дівчина запевняє, що причина їхніх складних стосунків наразі - зовсім не її неучасть у шоу.

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Автор: Ольга Робейко