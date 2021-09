Другий ефір відбувся 12 вересня.

Вчора, 12 вересня, на 1+1 пройшов другий ефір масштабного шоу "Танці з зірками".

Зіркові пари відкрили другий ефір 8-го сезону шоу "Танці з зірками", присвячений темі кохання. Учасники разом виконали пристрасний танець під пісню Shouse - Love Tonight.

Олександра Заріцька та Юрій Мєшков виконали бродвей під пісню Diamonds are a girl's best friend. У прямому ефірі до Олександри звернувся її колишній хлопець, який сказав, що шкодує про те, що не зміг зберегти з нею стосунки.

Станіслав Горуна і Преап Даніелла станцювали чуттєву румбу під пісню Скрябін - Мовчати.

Lida Lee і Олексій Базела дивували глядачів і суддів танго під пісню Billie Eilish - bad guy. Артистка розповіла, що два роки перебувала в аб'юзивних відносинах. І як би їй не було складно, вона таки змогла припинити ці стосунки.

Євгенія Власова і Макс Леонов виконали повільний фокстрот під пісню THE HARDKISS - Журавлі. Співачка зізналася, що ще ніколи у своєму житті по-справжньому не кохала.

Артур Логай і Анна Кареліна в ефірі шоу "Танці з зірками" станцювали пасодобль під пісню Бумбокс - Люди.

Ольга Харлан і Дмитро Дікусар виконали квікстеп під пісню I'm a believer.

Jamala і Антон Нестерко показали сальсу під пісню Jamala – Крила. Попри те, що співачка присвятила танець своєму чоловікові, судді розкритикували її виступ.

Олексій Суровцев і Марія Колосова представили на паркеті диско під пісню Benny Benassi – Satisfaction. В кінці номера на сцену вийшла дівчина актора і продемонструвала свою фігуру в бікіні.

Kadnay і Аліна Лі дивували аргентинським танго під пісню Lady Gaga – Bang Bang. Артист зізнався, що йому складно побудувати з кимось стосунки через свою роботу. Якісь захоплення у нього є, а ось справжнього кохання - поки немає.

Олександра Машлятіна і Денис Самсон виконали віденський вальс під пісню The weeknd - Earned it. Зазначимо, Машлятіна замінила свою колегу Анастасію Оруджову, яка минулого тижня отримала травму коліна. В результаті дівчина покинула шоу.

Костянтин Войтенко та Роксолана Маланчук станцювали самбу під пісню Mo Horizons - Pé Na Estrada.

Фагот і Катерина Трішина в ефірі шоу "Танці з зірками" виконали контемп під пісню ТНМК - Восени.

Іван Люленов та Яна Цибульська виконали джайв під пісню Bruno Mars - Runaway baby. Через те, що ефір присвячений коханню, Яна зізналася, що її чоловік Дмитро Жук попросив про паузу у стосунках, але вона продовжує його кохати.

MELOVIN і Ліза Русина показали на сцені повільний вальс під пісню "Sorry Seems to Be the Hardest Word", Taron Egerton. До речі, артист подарував Катерині Кухар пухнасті наручники, а в минулому ефірі він презентував їй справжнє серце.

Потім відбулося шоу результатів. За підсумками голосування у другому ефірі проект покинув комік Іван Люленов.

Автор: Діана Могилєвич