Вийшов трейлер української психологічної драми 'Втомлені', що отримала Гран-прі 'Молодості'

Вийшов трейлер української психологічної драми "Втомлені", що отримала Гран-прі кінофестивалю "Молодість" 2025 року.

В центрі сюжету фільму – ветерани війни з Росією Люба (Валерія Ходос) та Андрій (Дмитро Сова), які намагаються подолати травми війни, знаходячи підтримку в своїх почуттях. Проте байдужість оточення та власні страхи стають серйозним випробуванням для цих стосунків.

"У центрі сюжету – не сама війна, а її наслідки для людини: травма, сором за власне тіло та спроба навчитися жити після пережитого. Стосунки Люби та Андрія побудовані на крихкому балансі між підтримкою і внутрішньою руйнацією. Вони намагаються врятувати одне одного, але самі ще не готові до життя поза травмою. Це історія про повільне збирання себе наново, про здатність жити далі, несучи пам'ять про те, що сталося", – розповів режисер фільму Юрій Дунай, для якого це повнометражний дебют.

Сам Юрій Дунай є дійючим військовослужбовцем ЗСУ, як і виконавець головної ролі Дмитро Сова. До роботи над фільмом долучилися й інші військовослужбовці та ветерани, які стали частиною команди та акторського складу.

Окрім Гран-прі "Молодості", за фільм "Втомлені" Юрій Дунай отримав спеціальну відзнаку Премії НСКУ імені Сергія Параджанова у 2026 році – "За експеримент та пошук особистої інтонації".

Водночас Валерія Ходос, яка зіграла головну героїню Любу, за свою роботу у "Втомлених" отримала премію "Чорний лотос" за найкращу жіночу роль у кіно, а Дарія Творонович (Віра) – за найкращу жіночу роль другого плану.

У фільмі також зіграли Ірма Вітовська, Олена Узлюк, Олександр Мавріц, Олександр Соколов, Дарина Легейда, Сергій Лузановський, Пилип Іллєнко, Маргарита Гура та інші.

Продюсером стрічки став Пилип Іллєнко, а музику до неї написав Олександр Ярмола – лідер рок-гурту "Гайдамаки". Сценарій до фільму написала Соломія Томащук, оператором-постановником фільму став Володимир Іванов, а художником-постановником – Іван Левченко.

В український прокат стрічка вийде вже 7 травня 2026 року.

