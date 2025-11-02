Головну нагороду здобув фільм про ветеранів.

У Києві визначили переможців міжнародного кінофестивалю "Молодість". Головну нагороду забрав фільм українського режисера Юрія Дуная.

Як зазначається на сайті кінофестивалю, цього року головним гран-прі була відзначена стрічка "Втомлені". Фільм розповідає історію двох ветеранів, які намагаються пережити травми війни та впоратися з викликами цивільного життя. Основою для сюжету стали реальні історії українських військовослужбовців.

Режисером став Юрій Дунай, а головні ролі зіграли Валерія Ходос, Дмитро Сова, Ірма Вітовська, Олег Симороз, Дарія Творонович, Олена Узлюк, Олександр Мавріц, Олександр Соколов, Дарина Легейда та інші.

"Цей фільм такий крихкий, як наше життя, і пронизливо тихий, хоча й оповідає про величезне, невимовне страждання. Цей фільм ставить болюче й важливе запитання: "Чи дійсно світ розуміє, що ми маємо на увазі, коли ми говоримо про війну?", - пояснила вибір журі режисерка Валерія Сочивець.

Переможцем міжнародного конкурсу став повнометражний бельгійський фільм "Ми вам віримо" Шарлотт Девіллер та Арно Дюфе.

Найкращим короткометражним фільмом кінофестивалю "Молодість" визнали стрічку "Квиток в один кінець: Тбілісі" режисера Пауля Плоберґера. Фільм створено у спільному виробництві Австрії, Грузії та Німеччини.

