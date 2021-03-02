Проходитиме Євробачення 2021 у нідерландському місті Роттердам. Конкурс стартує 18 травня – тоді відбудеться перший півфінал, 20 травня буде другий півфінал. А вже 22 травня відгримить фінал.

Євробачення 2021 пройде за сценарієм В: кількість людей у ​​кожній делегації буде зменшено у порівнянні з попередніми роками. Чисельність журналістів теж обмежено до 500 осіб. Та ще 1 тисяча представників ЗМІ будуть висвітлювати шоу в новому інтернет-прес-центрі.Читайте такожЄвробачення 2021: коли та де проходитиме, хто представлятиме Україну на конкурсі

Таке рішення прийняли Європейський радіомовний союз (EBU) спільно з голландськими телерадіокомпаніями та організаторами конкурсу. Про це повідомляє Eurovision Ukraine на своїй сторінці у Facebook.

Наразі не повідомляється, чи зможе аудиторія бути присутньою на репетиціях і головних шоу. Крім того, не оприлюднено перелік заходів у Роттердамі під час пісенного конкурсу.

Всім закордонним учасникам пісенних змагань рекомендується побути на карантині протягом 5 днів перед вильотом до Нідерландів. Вони повинні надати негативний тест на COVID-19 максимум за 72 години до польоту.

"Наша мета чітка: запобігти передачі вірусу під час події. У випадку, коли у когось виявлять позитивний результат тесту на COVID-19, набуде чинності наш протокол ізоляції. Якщо учасник не зможе виступити в прямому ефірі, буде використано резервний запис", - заявив Сіетсе Баккер, виконавчий продюсер шоу.

Крім того, після прибуття до Роттердама делегації мають залишатися у своєму готелі, за винятком випадків, коли вони їдуть до "Ahoy Arena" на репетиції, живі шоу та інші заходи, пов'язані з програмою.

Зазначається, що всіх, хто працює на арені, включаючи персонал та пресу, регулярно тестуватимуть у спеціальному приміщенні.

"Ми рухаємося вперед із нашими планами створити безпечний конкурс пісні "Євробачення", де всі артисти виступатимуть наживо. Але здоров'я та безпека всіх, хто бере участь у конкурсі - наш пріоритет", - наголосив Мартін Остердал, виконавчий керівник конкурсу.

Євробачення 2021: що відомо

Конкурс відбудеться в Роттердамі в травні.

Півфінали пройдуть 18 і 20 травня, а фінал – 22 травня.

Результати жеребкування півфіналів скасованого конкурсу залишаються в силі.

Для участі в шоу всі переможці відборів повинні представити нові пісні. Від України на конкурс поїде гурт Go_A з піснею "Шум".

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Автор: Ольга Робейко