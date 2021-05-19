TIX виконав пісню Fallen Angel / Reuters
18 травня в Роттердамі відбувся перший півфінал конкурсу "Євробачення". Свої номери показали представники 16 країн, але у фінал пройшли тільки десять. Серед тих, що пройшли у фінал конкурсу виявилася і українська група GO_A.
Виступи всіх фіналістів з першого півфіналу
GO_A - SHUM (Україна)
Eden Alene - "Set Me Free" (Ізраїль)
Manizha - "Russian Woman" (Росія)
Efendi - "Mata Hari" (Азербайджан)
Destiny - "Je Me Casse" (Мальта)
Elena Tsagrinou - "El Diablo" (Кіпр)
Tusse - "Voices" (Швеція)
TIX - "Fallen Angel" (Норвегія)
Hooverphonic - "The Wrong Place" (Бельгія)
The Roop - "Discoteque" (Литва)
Вас також можуть зацікавити новини:
- Євробачення 2021: найяскравіші виступи з першого півфіналу
- Євробачення 2021: як пройшов перший півфінал (фоторепортаж)
- Євробачення-2021: хто пройшов у фінал
Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram