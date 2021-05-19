У фінал конкурсу пройшли представники десяти країн.

18 травня в Роттердамі відбувся перший півфінал конкурсу "Євробачення". Свої номери показали представники 16 країн, але у фінал пройшли тільки десять. Серед тих, що пройшли у фінал конкурсу виявилася і українська група GO_A.

Виступи всіх фіналістів з першого півфіналу

GO_A - SHUM (Україна)

Eden Alene - "Set Me Free" (Ізраїль)

Manizha - "Russian Woman" (Росія)

Efendi - "Mata Hari" (Азербайджан)

Destiny - "Je Me Casse" (Мальта)

Elena Tsagrinou - "El Diablo" (Кіпр)

Tusse - "Voices" (Швеція)

TIX - "Fallen Angel" (Норвегія)

Hooverphonic - "The Wrong Place" (Бельгія)

The Roop - "Discoteque" (Литва)

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте новини шоу-бізнесу, гороскопи на каналі УНІАН Lite в Telegram

Автор: Діана Могилєвич