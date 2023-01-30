Фільм вийде на Netflix 31 березня 2023 року.

Netflix випустив перший трейлер детективної комедії "Загадкове вбивство 2" (Murder Mystery 2) з Адамом Сендлером і Дженніфер Еністон, що є продовженням фільму 2019 року.

У новому фільмі ексцентрична парочка Нік і Одрі Спіц, окрилені своїм успіхом у першій частині, починають працювати приватними детективами, хоча справи у них йдуть не дуже. Поки вони не опиняються в центрі міжнародного викрадення, коли їхнього друга, індійського махараджа Вікрама Говіндана (він також з'являвся у першому фільм) викрадають на його власному розкішному весіллі.

Також у фільмі зіграють такі зірки, як Марк Стронг, Мелані Лоран і Джоді Тернер-Сміт.

Режисером фільму виступив Джеремі Ґарелік, який свого часу написав сценарії до хітових комедій "Розлучення по-американськи" та "Похмілля у Вегасі".

Вже відомо, що фільм вийде на Netflix 31 березня 2023 року.

Загадкове вбивство – що відомо про фільм 2019 року

Детективна комедія "Загадкове вбивство" вийшла на Netflix влітку 2019 року, а режисером тоді виступив Кайл Ньюачек.

Фільм розповідав про нью-йоркського поліцейського Ніка Шпіца та його дружину перукарку Одрі, шлюб яких ледь тримався через постійні недомовки. На честь 15-го ювілею весілля, щоб відродити запал, подружжя забронювало тур по Європі. У літаку Одрі зустрілася з мільярдером Чарльзом Кавендішем, який запросив подружжя приєднатися до вечірки на його сімейній яхті. Пара погодилася – і в підсумку опинилася втягнутою в хитру гру з вбивствами, які вони мають розв'язати.

Головні ролі тоді виконали Адам Сендлер та Дженніфер Еністон. Також у стрічці були задіяні Люк Еванс та Джемма Артертон.

Фільм отримав доволі погані відгуки від критиків, однак публіці навпаки сподобався та мав вельми високі рейтинги за переглядами.

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