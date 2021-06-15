Тетяна Песик випустила пісню "Мамка завелася".

Українська актриса Тетяна Песик випустила кліп на пісню "Мамка завелася".

"Друзі, я дуже хвилююся і сподіваюся на вашу підтримку і буду дуже-дуже радіти, якщо вам сподобається і зайде ця пісня. Матусі, ця пісня для вас в першу чергу", - написала Таня в Instagram.

"Вогонь", "Таню, ти молодчинка", "Прикольно", " Супер кліп. Заводний, крутий", "Нереальний", "Супер", - пишуть шанувальники.

Хто така Тетяна Песик:

Тетяна народилася 25 грудня 1987 року в Тернополі. Вона вперше вийшла на сцену КВК, коли вчилася в університеті. Не може встояти перед різними прикрасами і любить носити джинси і їсти солоденьке. У дитинстві любила грати у футбол, на воротах стояла не гірше хлопчиків.

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Автор: Діана Могилєвич