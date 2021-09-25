Гільєрмо зізнався, що за його підрахунками він витратив 16 років життя на написання сценаріїв, які в підсумку так і не побачили світ.

Знаменитий 56-річний режисер Гільєрмо дель Торо зняв, спродюсував і написав сценарії до десятків фільмів, але міг би зробити ще більше.

Гільєрмо зізнався, що за його підрахунками він витратив 16 років життя на написання сценаріїв, які в підсумку так і не побачили світ. При цьому він не вважає, що це був час, витрачений даремно, а вважає це за досвід.

"За моїми підрахунками, я написав або брав участь у написанні близько 33 сценаріїв. По 2-3 з них знімали інші режисери, 11 поставив я. Так що близько 20 сценаріїв не було використано. Кожен займає 6-10 місяців роботи, так що в сумі на них пішло приблизно 16 років. Зате це досвід і розвиток навичок", — написав дель Торо в Twitter.

Читайте такожЗ Бланшетт і Дефо: з'явився трейлер нового фільму дель Торо" Алея жахів " (відео)

В даний час дель Торо активно працює над ремейком фільму "Алея кошмарів". Це буде фільм в стилі хоррору, який по ходу сюжету руйнує атмосферу містики і дає глядачеві логічне пояснення того, що відбувається, передає popcornnews.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Ірина Погоріла