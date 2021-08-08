Кліп зняли в Українському домі / instagram.com/djshadow
Видання Rolling Stone опублікувало топ-100 найкращих кліпів у світі.
Так, на двадцятому місці цього рейтингу опинився кліп DJ Shadow і Run the Jewels на пісню Nobody Speak. Випустили кліп ще в 2016 році, а знімали його в Києві. Там же можна побачити і Український дім.
Варто відзначити, що світові зірки часто знімають кліпи в українській столиці. Наприклад, кліп на пісню Flames Зейн Малік знімав у Києві. Також співачка Charli XCX, рокери Nothing But Thieves, американська група Twenty one pilots, британці Hurts та інші.
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