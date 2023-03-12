Співак дав нове життя своїй пісні "УВЛИУВТ".

Український співак Діма Монатік почав перекладати свої пісні з російської на українську мову. Артист раніше казав, що не хоче цього робити. Проте нині його позиція змінилася.

"Коли казав, що не будеш перекладати свої пісні, але варто було спробувати і не можеш зупинитися. Працюємо на улюбленій студії в Києві. Всім гарного та спокійного дня", - написав під новим відео Монатік.

Як виявилося, він вже переклав свій хіт "УВЛИУВТ". Співак виконав перший куплет та початок приспіву. У коментарях фанати діляться своїми враженнями від нової версії. Вони зазначили, що українською ця пісня лунає набагато краще.

Трек "зацінив" навіть відомий пес Патрон. Від сторінки легендарного чотирилапого сапера, яку веде його господар, з'явився коментар: "І зазвучало ще краще". Також у коментарях з'явилися Леся Нікітюк та Надя Дорофєєва. Ведучій та співачці сподобалася українська версія пісні.

"УВЛИУВТ" українською - нова версія хіта Монатіка

"УВЛИУВТ" російською - стара версія

Трек було представлено у 2016 році. За 5 років кліп на трек "УВЛИУВТ" зібрав понад 5 мільйонів переглядів.

Як коментатори реагують на перекладену пісню Монатіка:

"Я днями слухала ваші старі пісні і подумала, що було б круто, аби вони зазвучали українською"

"Супер! Українською звучить ще милозвучніше і наче ближче до серця. Це щось"

"Скажу, що обожнювала вас до війни, а потім раптово перестала слухати, бо російський репертуар у вас"

"Запишіть українською, прошу. Неможливо слухати російською, розумію, що ви - українець і з нашою країною, і що пісня класна… Але давайте українською. Класна пісня, лише не місце російській мові в душі"

"Оце вже діло. Ви були моїм улюбленим українським співаком, але після повномасштабної гидко слухати пісні російською, тому й жодного разу не вмикала. Рада, що перекладаєте"

Нагадаємо, раніше Артем Пивоваров представив альбом з піснями на вірші українських поетів.

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