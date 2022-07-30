Гліб Бабіч також очолював ГО "Республіка. Брати по Зброї" і написав чимало текстів для Kozak System.

У п’ятницю, 29 липня, стало відомо, що на війні з російськими окупантами загинув ветеран, музикант, поет та керівник волонтерської ініціативи "Res_Publica. Брати по зброї" Гліб Бабіч.

Гурт Kozak System, для якого Бабіч уже писав тексти, опублікував нову пісню, написану на його слова.

"Дорогий мій, Друже. Дорогий мій впертий і добрий, Друже. Ти прийшов в це життя як світлий Янгол. Біля тебе було завжди тепло і драйвово. Ти завжди мріяв і робив. Ти знав, чого хочеш, і був переконливим в своїй правоті. Ти був унікальним поєднанням справжнього воїна і справжнього поета", — написав лідер гурту Іван Леньо у Facebook.

Він перелічив усі пісні Kozak System, які написані на слова Бабіча: "Подай зброю", "Сила і зброя", "Досить сумних пісень", "Свобода наче любов", "Мольфар", "Ті, що тримають небо над Різдвом".

Вшановуючи пам’ять Гліба Бабіча Kozak System опублікували в Youtube нову пісню, написану теж Бабічем - "Не покинь".

"Ніколи б не подумав, що саме вона стане прощальною в нашому з тобою житті. Я тебе любив. І люблю. І буду любити. Бо ти мій внутрішній голос. Ти був чесним і справжнім. І дуже добрим. Дуже. І безкорисливим. Глібич, дорогий, дай сигарету, будь ласка, сьогодні я закурю… Ти відірвав сьогодні шматок мого серця… Сука - війна. Любимо. Назавжди, Брате", - написав Леньо.

Гліб Бабіч: що про нього відомо

Гліб Бабіч народився 2 березня 1969 року у Миколаєві, поет, пісняр, музикант, бард. Учасник АТО/ООС. До 2019 року – прапорщик, командир взводу у 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді ЗСУ. Після звільнення із війська став співзасновником ГО "Брати по зброї". Після повномасштабного вторгнення РФ знову повернувся на фронт.

Гліб Бабіч – автор багатьох відомих пісень, зокрема "Подай зброю" (гімн 10-ї бригади "едельвейсів"), яку виконує гурт Kozak System, "Хрест дебальцевський".

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