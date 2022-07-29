Гліб Бабіч очолював ГО "Республіка. Брати по Зброї".

На війні з російськими окупантами загинув ветеран, музикант, поет та керівник волонтерської ініціативи Res_Publica. Брати по зброї Гліб Бабіч.

Про це повідомив політолог Андрій Смолій в Facebook.

"Багато з вас знали Гліба, бачили на ефірах, підписані на його сторінки, знаєте особисто. Відверто, одна з найсумніших звісток. Будьте прокляті окупанти та терористи", - написав він.

Також інформацію про загибель Бабіча підтвердив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

"У бою загинув Гліб Бабіч. Поет, пісняр, військовий, блогер. Будьте прокляті окупанти. Вічна слава!", – написав речник.

Гліб Бабіч: що про нього відомо

Гліб Бабіч народився 2 березня 1969 року у Миколаєві, поет, пісняр, музикант, бард. Учасник АТО/ООС. До 2019 року – прапорщик, командир взводу у 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді ЗСУ. Після звільнення із війська став співзасновником ГО "Брати по зброї". Після повномасштабного вторгнення РФ знову повернувся на фронт.

Гліб Бабіч – автор багатьох відомих пісень, зокрема "Подай зброю" (гімн 10-ї бригади "едельвейсів"), яку виконує гурт Kozak System, "Хрест дебальцевський".

Як повідомляв УНІАН, під час виконання бойового завдання загинув 28-річний військовий пілот, Герой України Олександр Кукурба.