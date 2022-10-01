Співачка випустила пісню "Лужок" і мультиплікаційний кліп на неї.

Українська співачка Аліна Гросу представила нову пісню і відеороботу. Композиція отримала назву "Лужок", а в мультиплікаційному кліпі показана чуттєва історія про усиновлення. На YouTube відео опублікували 30 вересня.

"30 вересня – День усиновлення дітей в Україні. Саме сьогодні, коли багато дітей залишилися без сім'ї не з їхньої вини, потребують піклування та опіки в такий складний час для всіх нас. У моєму новому арт-відео показана історія про те, як дитина знаходить своїх нових батьків, нову сім'ю, попри всі складнощі і перешкоди", — прокоментувала сама Гросу свою творчість.

Відомо, що дане відео створене завдяки дітям з української студії "SOVAanima" під керівництвом художника Вадима Болдурата. Діти вручну створили всіх персонажів і декорації з пластиліну.

"Ми використовували три кілограми іспанського пластиліну. Ліпили 10 днів по 12-15 годин на добу. Останні дні працювали цілодобово, але воно того варте. До речі, побороти втому від тривалої роботи нам допомагало постійне прослуховування пісні. Вона надихає і підтримує позитивний настрій, і ми це підкреслили у відеороботі", – прокоментував художник Вадим Болдурат.

GROSU - Лужок: відео

Реакція соцмереж

Ось що під відео написали коментатори:

Рідко, коли і пісня і кліп на вищому рівні! Браво всій твоїй команді!

Талановито, дякую... Яскраві фарби, українська мова, вирвані серця, сльози, біль і майбутнє в такий напружений час!

Зворушливо. Аж сльоза навернулася.

Це було дуже вражаюче і красиво!

Слова торкаються душі!

Нагадаємо, Аліна Гросу раптово розповіла про поповнення в сім'ї.

Вас також можуть зацікавити новини: