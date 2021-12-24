Також Wellboy також готується представити святкову версію своєї "соковитої" пісні "Вишні".

Український співак Wellboy презентував новорічну версію свого хіта "Гуси". Святкова пісня вже отримала кліп. Шанувальники прийшли у захват.

Окрім "Гусей новорічних" Wellboy також готується представити святкову версію своєї "соковитої" пісні "Вишні". Співак анонсує, що другий оновлений хіт він презентує вже завтра, 25 грудня.

"Бажаю всім веселих свят і мері крісмас! До Нового Року ми підготували для вас новорічні версії пісень "Гуси" й "Вишні", думаю вони вам сподобаються і викличуть позитивні враження, адже 2021 рік був плідним і неймовірно багатим на враження! Вірте в себе і ваші Гуси точно полетять!", - написав Wellboy в Instagram.

У коментарях до новорічної пісні, яку Wellboy представив на YouTube, фанати пишуть, що їм дуже сподобалася ідея співака. Оновлення хітів сподобалося шанувальникам.

"Дякую Антоне, тобі за душевні в красиві пісні, і хлопцям, що допомагали і допомагають створювати таку музику! А Х фактор хай крутить хвости поросям!", "Боже милостивий, як же це мило!!! Святковий кавер на свiй хiт. Це щось!!!", "Гуси в цих шапочках - це весело і мило.Класно, підняли настрій, дякую", - пишуть фани.

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