Про це заявили організатори пісенного конкурсу.

Український гурт Kalush Orchestra отримає від пісенного конкурсу "Євробачення" новий кришталевий мікрофон. Попередній вони продали на аукціоні.

Про це повідомляється на офіційній сторінці Євробачення в Україні у соціальній мережі Facebook.

"Переможці Євробачення-2022 Kalush Orchestra отримають новий кришталевий мікрофон. Про це повідомили на офіційному Youtube-каналі Eurovision Song Contest", - йдеться у повідомленні.

Раніше переможці Євробачення-2022 Kalush Orchestra продали на аукціоні свою нагороду, щоб допомогти Збройним Силам України.

Кубок переможця вдалося продати за 900 тисяч доларів. На ці гроші тепер планують придбати комплект безпілотних літальних апаратів PD-2, призначений для повітряної розвідки та бойового застосування.

Нагадаємо, що Kalush Orchestra виграли Євробачення цього року з піснею "Stefania". Після виступу соліст Олег Псюк за сцени закликав світ врятувати захисників Маріуполя, його слова пролунали у прямому ефірі.

Всього виступ музикантів оцінили в 631 бал. З них 439 - голоси глядачів, а 192 - бали від Національного Журі країн-учасниць конкурсу.

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