За сюжетом сніговик шукає свою кохану та дуже боїться не встигнути її побачити до наступу весни.

Легендарний гурт "Океан Ельзи" випустив щемливий кліп на нову пісню про кохання. Сингл, який отримав назву "Весна", приємно вразив фанів, він трохи відрізняється від попередніх хітів гурту.

Новий кліп вже з'явився на YouTube-каналі "Океан Ельзи", а сам Святослав Вакарчук розповів про відео та пісню, його коментар опублікований на офіційному сайті гурту.

"Мабуть, оскільки я народився і перший свій подих зробив навесні - це на рівні підсвідомого. Для мене ця пора – це щось неймовірне. Я живу заради весни, заради того, щоб знову відчути її, в прямому і переносному сенсі, як оновлення. Це дуже важливий момент мого життя щороку", - пояснив вибір тематики для нової пісні Вакарчук.

У кліпі показана щемлива та романтична історія про двох сніговиків, які мають зустрітися до початку весни. Режисером та автором ідеї став Іван Шоха.

У коментарях фанати пишуть, що відео їх дуже вразило. Кохання, очікування весни та романтика - історія сніговичків розчулила глядачів.

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