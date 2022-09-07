Раніше українці запропонували замінити пісню "3 вересня" Шуфутинського на хіт Іво Бобула.

Пісня народного артиста України Іво Бобула "Осінній сад" потрапила в музичний чарт Shazam, зайнявши 41 місце.

Українці "відкопали" хіт Бобула, написаний ще в 2013 році, і тільки зараз оцінили його по достоїнству. Відомо, що пісня "Осінній сад" стала набирати популярність після того, як українці вирішили більше не слухати Михайла Шуфутинського, пісня якого "3 вересня" була певним гімном початку осені.

А пов'язано це з повномасштабним вторгненням Росії в Україну. Вперше за останні роки трек Бобула прозвучав в соціальній мережі TikTok. Тоді фоловери відзначили, що недооцінювали творчість українського співака, а, насправді, у нього прекрасний голос і дуже душевні пісні.

Так "Осінній сад" Іво Бобула і став популярним серед громадськості. Тепер ця пісня не тільки в плейлистах українців, але і в музичних чартах.

Нагадаємо, раніше південнокорейський співак Лео розчулив мережу кавером на "Думи", яку виконують Надя Дорофєєва і Артем Пивоваров.

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