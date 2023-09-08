Лірична композиція зворушила слухачів.

Українська співачка Аліна Гросу запрем'єрила нову пісню "Звичка", яка стане символом болісного розставання і спогадів про людину, з якою ви вже ніколи не будете разом.

Артистка через пісню передала неймовірні емоції, які точно не залишать вас байдужими. Більш того, ще до прем'єри "Звичка" стала популярною в соціальній мережі ТikТok. Користувачі зняли під цей звук майже 13 тисяч відео.

"Привіт, любов, це я! Ну як в тебе справи? Мені так цікаво.

Давай підемо кудись і вип'ємо кави. Ти такий гарний, як завжди.

І я, і я, і я сумую дуже за нами, за тими часами.

Колись були удвох, тепер чужинцями стали.

А може це все не любов?" - співає Гросу.

Варто відзначити, що в новому кліпі артистка з'явилася з рудим кольором волосся. Це теж вразило шанувальників, адже останні роки Гросу фарбується тільки в блонд.

Як відреагували користувачі мережі

"Це бомба, як завжди"

"Гросу, ти молодець"

"Пісня - вогонь, але хочу запитати, кому вона присвячена. Роману Полянському? Сумуєш за ним?"

Нагадаємо, кавер на "Ноченьку" Тіни Кароль вразив мережу в саме серце.

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