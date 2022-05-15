Італійська поліція запобігла хакерським атакам проросійських угруповань під час півфіналу і суботнього фіналу конкурсу "Євробачення" 10 травня в Турині.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву правоохоронців.
Італійцям вдалося відбити кілька кібератак на мережеву інфраструктуру з боку хакерської групи "Killnet" і її дочірньої компанії "Легіон".
У Telegram-каналі, що координує членів "Легіону", справді були опубліковані повідомлення, що свідчать про здійснення DDoS-атак на сервери музичного конкурсу.
Координація атаки здійснювалася до початку голосування, але тривала всього 13 хвилин, після чого членам угруповання відписали: "Всі молодці! Спасибі, що відгукнулися і присвятили час".
Як була відбита кібератака - в італійській поліції не повідомляють.
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