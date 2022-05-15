Італійцям вдалося відбити кілька кібератак на мережеву інфраструктуру з боку хакерської групи "Killnet" і її філіалу "Легіон".

Італійська поліція запобігла хакерським атакам проросійських угруповань під час півфіналу і суботнього фіналу конкурсу "Євробачення" 10 травня в Турині.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву правоохоронців.

Італійцям вдалося відбити кілька кібератак на мережеву інфраструктуру з боку хакерської групи "Killnet" і її дочірньої компанії "Легіон".

У Telegram-каналі, що координує членів "Легіону", справді були опубліковані повідомлення, що свідчать про здійснення DDoS-атак на сервери музичного конкурсу.

Координація атаки здійснювалася до початку голосування, але тривала всього 13 хвилин, після чого членам угруповання відписали: "Всі молодці! Спасибі, що відгукнулися і присвятили час".

Як була відбита кібератака - в італійській поліції не повідомляють.

Kalush Orchestra з піснею "Стефанія" посіли перше місце у фіналі Євробачення, ставши переможцями міжнародного конкурсу цього року.

Перед голосуванням музиканти закликали світ врятувати Маріуполь і "Азовсталь", де досі в оточенні у росіян перебувають сотні українських військових.

РФ була дискваліфікована через військову агресію проти України. Росіяни гнівно відреагували на перемогу українського виконавця, звинувативши у всьому "поточну політичну ситуацію".

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