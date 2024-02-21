Співачка Jerry Heil стала найпопулярнішою українською артисткою на стримінговій платформі Spotify, яку слухають в Україні. Дівчина нещодавно повідомила цю новину у себе в Instagram та написала слова подяки всім слухачам.
"Сказати, що я вражена, я вдячна, я щаслива - це так недостатньо! Дякую вам, це ви наслухали! Я просто неймовірно радію, що те, що відчуваю і пишу я, резонує в вас! Це найбільша в світі любов. А ще скажено кайфую від того, що натурально і органічно українська музика починає входити в глобальну. Дякую вам, друзі, бо ми робимо цю справу разом!" - написала дівчина.
Реакція шанувальників
Jerry Heil одразу почали вітати колеги та прихильники.
- "Мені здається, що українська аудиторія - це лише початок. Чекаємо на всесвітнє визнання"
- "Яно, пишаємося"
- "Ви чудові"
- "Пишаюсь і пішла послухаю ще на Apple Music"
- "Ми - українці і активно вас підтримуємо"
- "Пишаюся з кожним днем все більше і більше тобою, моя зірочко"
- "Я не сумнівалася, що так і буде".
Нагадаємо, раніше стало відомо, що барбадоська співачка Ріанна встановила рекорд в історії Spotify. Десять її пісень набрали мільярд прослуховувань.