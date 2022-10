Українська версія пісні отримала назву "Веди мене в храм".

Український музикант Микита Леонтьєв, більш відомий в соціальній мережі TikTok як ENLEO, переспівав пісню Take me to church українською і вразив слухачів потужним виконанням.

Сьогодні відбулася прем'єра повної версії пісні "Веди мене в храм". Шанувальники і раніше говорили про те, що трек підкорив їх до глибини душі, а зараз і зовсім закидали Микиту схвальними коментарями.

Реакція мережі на пісню "Веди мене в храм"

"Боже, це просто чудово"

"Неймовірна версія українською. Додаю її в свій плейлист"

"Я стала однією цілою мурахою. Це щось нереальне"

"Ти змушуєш мене кожну хвилину пишатися тим, що ми - українці"

"Це звучить краще за оригінал"

"Вау... Я навіть не знаю, які слова ще підібрати, як завжди відмінно"

"Я знову закохалася в його кавер"

А так звучить оригінал пісні ірландського музиканта Hozier:

Сама пісня про те, що Hozier перед Богом визнає, що він - гей. Деякі користувачі мережі уточнили, чи знав ENLEO сенс цієї пісні, оскільки його версія - про кохання.

Хто такий ENLEO

ENLEO - артист-початківець, який робить кавери на відомі пісні. Нещодавно він випустив трек з українською співачкою Машею Кондратенко. Пісня отримала назву "Любов сильніша".

Також він став популярним у соцмережах завдяки пісні "Інша любов", яка дуже сподобалася фоловерам.

