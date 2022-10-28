Український музикант Микита Леонтьєв, більш відомий в соціальній мережі TikTok як ENLEO, переспівав пісню Take me to church українською і вразив слухачів потужним виконанням.
Сьогодні відбулася прем'єра повної версії пісні "Веди мене в храм". Шанувальники і раніше говорили про те, що трек підкорив їх до глибини душі, а зараз і зовсім закидали Микиту схвальними коментарями.
Реакція мережі на пісню "Веди мене в храм"
- "Боже, це просто чудово"
- "Неймовірна версія українською. Додаю її в свій плейлист"
- "Я стала однією цілою мурахою. Це щось нереальне"
- "Ти змушуєш мене кожну хвилину пишатися тим, що ми - українці"
- "Це звучить краще за оригінал"
- "Вау... Я навіть не знаю, які слова ще підібрати, як завжди відмінно"
- "Я знову закохалася в його кавер"
А так звучить оригінал пісні ірландського музиканта Hozier:
Сама пісня про те, що Hozier перед Богом визнає, що він - гей. Деякі користувачі мережі уточнили, чи знав ENLEO сенс цієї пісні, оскільки його версія - про кохання.
Хто такий ENLEO
ENLEO - артист-початківець, який робить кавери на відомі пісні. Нещодавно він випустив трек з українською співачкою Машею Кондратенко. Пісня отримала назву "Любов сильніша".
Також він став популярним у соцмережах завдяки пісні "Інша любов", яка дуже сподобалася фоловерам.
Нагадаємо, Макс Барських зі співачкою-красунею презентував чуттєву пісню.