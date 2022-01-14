Суспільний мовник отримав 284 заявки та вже наступного тижня оприлюднить лонг-лист учасників.

Суспільний мовник оголосив дату прямої трансляції фіналу Національного відбору на міжнародний пісенний конкурс Євробачення 2022. Фінал відбудеться 12 лютого.

Про це повідомили в Instagram "Суспільного".

Виробництвом телеверсії фіналу Нацвідбору займатиметься ТОВ Френдс Про ТБ. Компанія також створить резервний запис виступу переможця Нацвідбору для показу під час проведення Євробачення в Італії та забезпечить постановку номера в Турині.

10 січня приймання заявок на участь у Нацвідборі завершилося. Суспільний мовник отримав 284 заявки та вже наступного тижня оприлюднить лонг-лист учасників. До 24 січня буде оприлюднено перелік фіналістів.

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Як повідомляв УНІАН, український музикант Art Demur (Артем Мурач) бере участь у відбірковому конкурсі на "Євробачення-2022" від республіки Сан-Марино – найстарішої держави в Європі. Про це повідомляє оргкомітет конкурсу.

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