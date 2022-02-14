Україна опинилася майже на вершині рейтингу.

Букмекери оновили ставки щодо переможця цьогорічного пісенного конкурсу "Євробачення 2022", враховуючи обрану під час Національного відбору українську конкурсантку.

Нові дані з'явилися на офіційному сайті конкурсу.

Перше місце у прогнозах букмекерів посідають італійці Mahmood і Blanco з треком Brividi, який уже ввійшов у десятку найпопулярніших пісень на Spotify.

Італієць Mahmood вже представляв Італію на конкурсі у 2019 році. Тоді він посів друге місце.

Друге місце цього року прогнозують Україні та нашій представниці - Аліні Паш, яка виступить із треком "Тіні забутих предків".

А от третє місце, за даними букмекерів, може посісти Швеція.

Нагадаємо, Аліна Паш була фавориткою фіналу нацвідбору Євробачення 2022 з самого початку. Саме їй букмекери прогнозували блискучу перемогу з-поміж усіх 8 конкурсантів.

Проте участь співачки у нацвідборі ледь не зірвалася після появи у ЗМІ інформації щодо поїздки реперки до окупованого Криму з порушенням українського законодавства. Усі звинувачення Аліна Паш відкидала.

Артистка й раніше потрапляла у скандали. У вересні 2020 року фанати були розгнівані співпрацею зірки з російською компанією, коштом якої вона записала трек на пісню російського репера Богдана Тітоміра "Делай, как я".

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