Букмекери оновили ставки щодо переможця цьогорічного пісенного конкурсу "Євробачення 2022", враховуючи обрану під час Національного відбору українську конкурсантку.
Нові дані з'явилися на офіційному сайті конкурсу.
Перше місце у прогнозах букмекерів посідають італійці Mahmood і Blanco з треком Brividi, який уже ввійшов у десятку найпопулярніших пісень на Spotify.
Італієць Mahmood вже представляв Італію на конкурсі у 2019 році. Тоді він посів друге місце.
Друге місце цього року прогнозують Україні та нашій представниці - Аліні Паш, яка виступить із треком "Тіні забутих предків".
А от третє місце, за даними букмекерів, може посісти Швеція.
Нагадаємо, Аліна Паш була фавориткою фіналу нацвідбору Євробачення 2022 з самого початку. Саме їй букмекери прогнозували блискучу перемогу з-поміж усіх 8 конкурсантів.
Проте участь співачки у нацвідборі ледь не зірвалася після появи у ЗМІ інформації щодо поїздки реперки до окупованого Криму з порушенням українського законодавства. Усі звинувачення Аліна Паш відкидала.
Артистка й раніше потрапляла у скандали. У вересні 2020 року фанати були розгнівані співпрацею зірки з російською компанією, коштом якої вона записала трек на пісню російського репера Богдана Тітоміра "Делай, как я".