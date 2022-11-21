Глядачі дивилися їхній виступ, затамувавши подих.

У фіналі масштабного пісенного конкурсу "Голос країни-12", який відбувся на станції метро Майдан Незалежності, виступили діти з постраждалих від війни територій.

Вони виконали пісню "From U to Z", яку раніше написав український мультиартист Дмитро Монатік. Так, дитячий хор GolDem kids настільки потужно і чуйно виконав цю пісню воєнного часу, що глядачі слухали їх, затамувавши подих. Від цих неймовірно сильних діток неможливо було відірвати погляд, а від їхнього голосу на душі "скребли кішки".

У пісні є такі слова: "Я сам обирав, сам будував із душею свого тіла. А твоє ім'я - війна, і це не наша вина. Ти обирала сама, як хотіла. Ти наробила біди сама собі. Пірнаєш глибше-глибше. Ти розвалила міста в мені, мости в мені, людей в мені вбила".

Такі сильні слова у виконанні дітей звучали максимально щемливо.

"Голос країни-12": хто переміг

20 листопада відбувся фінал шоу "Голос країни-12". Стало відомо, що перемогла фольклористка Марія Квітка. Вона отримає приз від мецената і народного тренера Андрія Мацоли, а також їй надасться шанс записати власну пісню і зняти на неї кліп.

Також УНІАН повідомляв, що Потап розплакався у фіналі "Голосу країни-12".

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