Його зворушив виступ одного з учасників.

Тренер українського вокального шоу "Голос країни-12" Олексій Потапенко не зміг стримати своїх емоцій у фіналі проекту, коли побачив виступ учасника Василя Палюха.

Конкурсант чуттєво виконав пісню "Зорепадом летять рокі". Потап зазначив, що це був неймовірний виступ, що зцілює душі всіх українців.

"Що тут скажеш, я розплакався. Тільки пісня нас вилікує. Я знаю, скільки ти робиш для України, але найголовніше, що ти тут і ти лікуєш наші душі і серця. Спасибі тобі за це", - сказав тренер.

"Голос країни-12": хто переміг

Вчора, 20 листопада, відбувся фінал проекту. Переможницею шоу стала фольклористка Марія Квітка з команди "Другого шансу".

У прямому ефірі вона виконала дві пісні "Птах" і "Реве та стогне". Глядачі із завороженням дивилися її виступ.

За перемогу в шоу Квітка отримає суперприз від народного тренера і мецената Андрія Мацоли, а також їй подарують запис пісні, ротацію і кліп.

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