Переможець проекту отримає суперприз від народного тренера Андрія Мацоли. Крім того, новоспеченому артисту подарують запис пісні, ротацію та кліп.

У неділю, 20 листопада 2022 року, відбувся суперфінал вокального проекту "Голос країни-12". Переможниця шоу - Марія Квітка з команди другого шансу.

Під час першого етапу фіналу проекту Марія потужно виконала пісню "Птах" гурту ДахаБраха та Жадана. Другою композицією дівчини у суперфіналі стала "Реве та стогне", якою вона довела глядачів до мурах поза шкірою.

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Зауважимо, що "Голос країни-12" повернувся під час повномасштабної війни в ефір з благодійною метою - для збору 3 млн гривень на важливу закупку для цілої бригади на передову - квадрокоптера Matrice 300 RTK та 17 малогабаритних дронів DJI Mavic 3 Fly More Combo.

Хто пройшов до суперфіналу "Голосу країни"

До суперфіналу шоу "Голос країни" в ефірі від 20.11.2022 року пройшли чотири учасники. Це Сергій Соловйов, підопічний Олі Полякової, Марія Квітка з команди другого шансу, Василь Палюх під керівництвом зіркового тренера Потапа та Давид Маскіса з команди Наді Дорофєєвої.

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