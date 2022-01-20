23 січня о 21:00 на телеканалі 1+1 відбудеться грандіозна прем’єра дванадцятого сезону вокального шоу "Голос країни".

Розпочнеться перший випуск 12 сезону шоу "Голос країни" зі спільної пісні тренерів. Найавторитетніший український продюсер Потап, попкоролева Оля Полякова, діджитал-сенсація DOROFEEVA та рок-легенда, соліст гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук заспівають разом пісню "Старі фотографії" Скрябіна.

Також у першому випуску на глядачів очікують перші перемоги та поразки учасників "Голосу країни". На сцену вийде Гавянець Ярослав з Тернопільщини. 29-річний учасник розповів, що з самого дитинства мріяв про сцену і після школи вступив на факультет драматичного театру і кіно. Проте не довчився – вступив до лав ЗСУ, а потім відправився у АТО. Під час захисту Донецького аеропорту в 2015 році потрапив до полону. Кіборг отримав свободу і зізнається: період психологічної реабілітації у нього триває досі. Ярослав прийшов на "Голос країни", щоб здійснити свою дитячу мрію – бути на сцені, адже саме театр та спів – це те, де би він був, якби не війна.

Крім того, у першому випуску на глядачів очікує виступ Інесси Грицаєнко. Дівчина багато років співає і не вперше штурмує вокальну сцену. Переїхавши до столиці у 14 років, Інесса почала виступати у різних клубах, щоб заробити собі на життя. Проте, завжди мріяла про найбільшу музичну сцену країни. На сцені "Голосу країни" дівчина подарує несподіване джазове звучання одному з найпопулярніших хітів минулого року - "Гуси". Цікаво, що її сестра буде акомпанувати співачці на саксофоні. Чи оцінять її нестандартний підхід до пісні судді і як відреагують тренери – стане відомо вже 23 січня.

Читайте також"Голос країни": вперше на сліпих прослуховуваннях учасник освідчився коханійВокалісти будуть робити усе, аби почути, як натискається заповітна червона кнопка. А зіркові наставники покажуть запеклу боротьбу за найкращих українських співаків.

Вже у першому ефірі стане зрозуміло, які команди планують збирати тренери. Наприклад, вибір Потапа доводить, що він шукає співаків зі світовими амбіціями.

"Я хочу знайти ексклюзивні голоси, які вразять та завоюють серця, в першу чергу українських глядачів. Мої цілі незмінні – я хочу, щоб наші артисти представляли Україну по всьому світу. І ми, українці, ними пишалися. А українська мова лунала по всій планеті", - прокоментував Потап.

Не пропустіть, вже цієї неділі, 23 січня о 21:00 на телеканалі 1+1 – прем’єра вокального шоу "Голос країни-12".

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