Прем'єра 12 сезону шоу "Холостяк" відбудеться вже 4 березня.

Зовсім скоро українці спостерігатимуть за історією кохання бізнесмена Алекса Топольського з учасницями проекту "Холостяк".

Напередодні прем'єри 12 сезону шоу в мережі з'явилася інформація про перших претенденток на серце завидного нареченого. На першій вечірці глядачі побачать 20-річну Аделіну Делі, яка раніше брала участь в "Танцях з зірками" і виступала в балеті Насті Каменських.

Боротися за місце в серці Алекса буде і фіналістка конкурсу "Міс Україна 2017" і володарка корони "Міс Західної України" Юлія Карпець.

Також в мережі з'явилася візитка однієї з учасниць - Олени Сичової. Дівчина, ймовірно, працює в поліції. А перша вечірка обернеться для Топольського "затриманням".

Підкорювати головного холостяка буде і візажистка Роксолана. А ось чи вдасться їй привернути увагу Алекса - дізнаємося вже 4 березня.

Нагадаємо, в новому сезоні шоу "Холостяк" змінилися правила. Тепер буде більше троянд і перевірки на першій вечірці.

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