Прем'єра нового сезону відбудеться вже на початку березня.

У новому сезоні шоу "Холостяк", прем'єра якого відбудеться вже 4 березня, на учасників та фанатів чекає низка кардинальних змін у правилах.

Про це повідомляє телеканал СТБ у своєму Instagram-акаунті.

"Новий Холостяк тотально змінить правила проекту? Подарунки вже при першій зустрічі? Що означатимуть три нові кольори троянд?", - пишуть під анонсом першого випуску.

Відзначається також, що новий герой шоу бізнесмен Алекс Топольський готовий дарувати подарунки дівчатам, які вразять його на першій вечірці. Також під час її проведення дівчат чекатимуть кілька перевірок - зокрема ведучий шоу Григорій Решетник і головний герой подивляться, як контакти дівчат записані в телефонах, а також переглянуть їх Instagram-акаунти.

Також в шоу введуть три нових кольори троянд - крім вже звичної червоної, дівчата будуть отримувати на кожній церемонії, як показано в ролику, жовті, рожеві і білі троянди.

Нагадаємо, зйомки 12 сезону романтичного реаліті закінчилися 21 січня 2022 року. Головний герой Алекс Топольський вже зробив свій вибір і вручив кільце дівчині, яка зуміла завоювати його серце.

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