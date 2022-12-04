Алекс Топольський зазначив, що йому неприємно було перебувати поруч з дівчатами.

Вперше в історії українського проекту "Холостяк" головний герой відмовився проводити церемонію троянд. Причиною тому стали анонімні повідомлення дівчат про своїх конкуренток.

Учасниці реаліті облили одна одну брудом, назвавши Марину Голд "бичкою", Сашу Мудру - лицемірною, Вікторію Варлей - мисливицею за олігархами, Аліну Єршову - маніпулятором, а Юлю "Медузу" ледь не звинуватили в ескорті.

Після всього почутого Алекс Топольський прийшов в шок, тому не зміг зробити вибір в шостому випуску шоу.

Відео дня

Пізніше в інста-сторіз він пояснив свою поведінку тим, що йому стало неприємно перебувати поруч з дівчатами.

"Думаю, з того, що показали у випуску, ви всі зрозуміли, що мені стало до жаху неприємно перебувати поруч з дівчатами, після того, як я почув, що вони одна про одну говорять. Це правда огидно. Здорова конкуренція - це здорово, в бізнесі вона стимулює прогрес, в житті вона змушує нас рости як особистість, і відмінність здорової конкуренції від нездорової полягає в тому, що в здоровій конкуренції ми поважаємо свого суперника, але коли хтось починає поливати брудом свого конкурента, а він відповідає тим самим - це неправильно", - сказав Топольський.

Скандал на "Холостяку-12": що сталося в шостому випуску

Ведучий проекту Григорій Решетник запропонував дівчатам записати голосові і озвучити в них свою думку щодо суперниць. Так, дівчата настільки захопилися процесом, що буквально облили одна одну брудом. Алекс Топольський на церемонії троянд почув все, що учасниці говорили одна про одну, що викликало у нього шок.

Крім того, були і ті учасниці, які розплакалися після почутого. Наприклад, модель Катя Лозовицька. Пізніше вона сказала, що їй було прикро не тільки за себе, але і за Алекса, який був змушений брати участь в цих розбірках.

Вас також можуть зацікавити новини: