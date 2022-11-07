Найбільше українці підтримали Тараса Тополю, Джамалу та Юлію Саніну.

З 31 жовтня у додатку "Дія" українцям пропонували взяти участь у голосуванні за журі на Національний відбір пісенного конкурсу Євробачення-2023. Це перший випадок в історії, коли українці обирали суддів. Як повідомляє "Суспільне", голосування завершилося в понеділок, 7 листопада. Свій вибір зробили понад 500 тисяч осіб.

Найбільше голосів отримав Тарас Тополя - лідер групи "Антитіла", доброволець 130-го батальйону Сил територіальної оборони ЗСУ, волонтер, співзасновник благодійного фонду "Антитіла". Його підтримка становить 17,41%.

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На другому місці Джамала - співачка і автор пісень. Володарка "Нагороди за видатне лідерство артиста" від Атлантичної ради США 2022 року та переможниця пісенного конкурсу Євробачення-2016. Їй свої голоси віддали 15,71% опитаних.

На третьому місці Юлія Саніна - фронтвумен рок-групи "The Hardkiss". Автор пісень, композитор. Була в журі і наставницею талант-шоу X-Фактор, учасницею телешоу Танці з зірками. Її підтримали 15,7% тих, хто проголосував.

Фінал Нацвідбору відбудеться 17 грудня в Києві. Відомо, що претенденти покажуть свої виступи в укритті.

Євробачення-2023: деталі

Попри те, що перемогу цього року здобув український гурт Kalush Orchestra, через війну в Україні пісенний конкурс вирішили провести у Великій Британії. Вже відомо, що захід пройде в Ліверпулі. Таке рішення прийняв Європейський мовник EBU після аналізу ситуації з безпекою в нашій країні.

Нагадаємо, продюсер Нацвідбору Ріапобой пояснив, чому в Україні не варто проводити Євробачення-2023.

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