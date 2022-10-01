Продюсер шоу "Голосу країни-12" Володимир Завадюк розповів, яка доля команди Святослава Вакарчука в продовженні шоу. Зазначимо, що Вакарчук відмовився зніматися в продовженні, оскільки зараз він допомагає своїй країні і вважає це недоречним.
"Звичайно, я розмовляв зі Святославом особисто, тому що ми вже давно співпрацюємо. Кожен має право на позицію. Безперечно, тепер ми зіткнулися з питанням, що робити з командою талановитих людей, які йшли до Святослава і хотіли отримати досвід роботи з ним. Але запевняємо вас, що ми не залишимо учасників без уваги. Упевнений, що і цю проблему ми теж вирішимо, адже у нас ще п'ять суперпрофесійних тренерів", - прокоментував Завадюк виданню "КП в Україні".
Він підкреслив, що всі судді проекту заздалегідь були проінформовані про те, як планується організація продовження "Голосу країни". Також Завадюк зазначив, що в тих випусках, які встигли зняти до 24 лютого 2022 року, лідер групи "Океан Ельзи" є.
Рішення випустити продовження великого вокального шоу саме зараз обумовлено переслідуванням благодійних цілей.
"Ми з народним тренером Мацолою поставили собі за мету підтримати українських захисників. Запросили авторитетні фонди – Dobro.UA і Фонд компетентної допомоги армії "Повернись живим". Оголосили благодійний збір під назвою "Твій голос на аерозасоби для розвідки". Його мета - залучити 3 млн гривень на важливу закупівлю для цілої бригади на передову квадрокоптера Matrice 300 RTK і 17 малогабаритних дронів DJI Mavic 3 Fly More Combo", - додав Завадюк.
Нагадаємо, прем'єру нового сезону "Холостяка", яка мала відбутися 30 вересня, знову перенесли. За кілька годин до ефіру творці проекту повідомили про це рішення, пославшись на "виробничі причини".