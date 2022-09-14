Зіркового тренера глядачі побачать лише у відзнятих до повномасштабної війни епізодах шоу.

Шоу "Голос країни" повертається у жовтні на екрани. Та на проект чекають зміни у суддівському складі - зірковий тренер Святослав Вакарчук з'явиться лише в епізодах, знятих до повномасштабного вторгнення РФ до України.

Про це сам лідер гурту "Океан Ельзи" повідомив на своїй сторінці в Instagram.

"Продакшн "Голосу країни" прийняв рішення показати відзняті до повномасштабного вторгнення росії епізоди, додавши щось актуальне, бо життя у січні 2022 та вересні 2022 — різні всесвіти. Розумію рішення команди проекту вийти в ефір, але мене у дозйомках не буде (покажуть лише у "старих", січневих кадрах)", - написав Вакарчук.

Відео дня

Зірковий тренер наголосив, що його завдання зараз - підтримувати бійців на фронті та допомогати Україні у благодійному турі ОЕ #HelpforUkrainetour.

Нагадаємо, прем’єра "Голосу країни" відбудеться в ефірі телеканалу ТЕТ 2 жовтня о 21:00.

Трансляція "Голосу країни-12" перервалася на 5 епізоді сліпих прослуховувань. Глядачі побачать у суддівських кріслах Надю Дорофєєву, Олю Полякову та Потапа, а також команду "Другого шансу" – народного тренера Андрія Мацолу та солістку гурту KAZKA Олександру Заріцьку.

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