На сцену вийдуть актори "Вечірнього Кварталу" та акторки "Жіночого Кварталу" в форматі єдиного концерту, що відбудеться вперше.

23 серпня, у День українського прапора, о 21:00 у марафоні "Єдиних новин" відбудеться прем’єра благодійного концерту "Вечірнього Кварталу", присвяченого Дню Незалежності України.

На сцену вийдуть актори "Вечірнього Кварталу" та акторки "Жіночого Кварталу" в форматі єдиного концерту, що відбудеться вперше. Окрім того, це перший великий телевізійний концерт Студії "Квартал 95" з моменту повномасштабного вторгнення російських військ на територію України. Також на сцену до колег приєднаються Олександр Пікалов та Володимир Мартинець, які наразі служать в лавах Національної гвардії України.

Як зазначають актори, гумор на благодійному концерті до Дня Незалежності – дуже стриманий, але злободенний – про війну та про реалії нашого сьогодення.

"Для нас важливо залишатися разом із нашим глядачем, відчувати його потреби у такий складний час. Даючи концерти перед військовими, ми зрозуміли, що українці вже готові до гумору, до його повернення. Тому вирішили зробити концерт у такий символічний день для України, аби кожен усвідомив: ми ніколи не здамось і обов’язково переможемо", - прокоментував художній керівник "Вечірнього Кварталу" Євген Кошовий.

На благодійному концерті були присутні військові, лікарі та переселенці з Маріуполя, які через війну змушені були покинути свої рідні домівки.

Серед номерів глядачі побачать історію російського солдата, який повернувся додому з війни, яку Росія розв’язала в Україні, але дружина зовсім не рада його появі, бо вже розпланувала собі, куди витратить гроші за його загибель. Тим більше, в російському госпіталі йому пришили… руку бурята та ноги кадирівця, і ці частини тіла живуть тепер своїм власним життям. Номер буде у виконанні Юрія Великого та Анастасії Оруджової, в епізодах їм допоможуть Юрій Ткач і Міка Фаталов.

Зі свого боку Ірина Сопонару і Юрій Ткач проведуть випуск новин майбутнього – що на українців чекає після нашої перемоги, а Олександр Пікалов та Аліна Блажкевич приміряють на себе роль головних російських пропагандистів в проекті "60 хвилин".

Глядачі не залишаться і без музичних сюрпризів. На сцені концерту до Дня Незалежності прозвучать патріотичні "Бандерштатівські коломийки" Кузьми Скрябіна. Дівчата з "Жіночого Кварталу" доведуть, що всі українські жінки – відьми, під час виконання популярної композиції із мережі - "Враже".

Також на концерт завітають і запрошені артисти: Pianoбой Дмитро Шуров вийде на сцену разом зі своїм гітаристом Сергієм Гризловим, який зараз воює на сході України. Музиканта вперше за 5 місяців відпустили на декілька днів для того, щоб він міг виступити на концертах до Дня Незалежності. Також на глядачів очікує виступ Олега Скрипки разом зі своїм 15-річним сином Устимом, гуртів KAZKA та "БЕЗ ОБМЕЖЕНЬ".

За останні шість місяців актори та акторки Студії "Квартал 95" не залишались осторонь і щодня допомагають Україні, здійснюють волонтерську діяльність, дають благодійні концерти та особисто захищають Україну. За час з моменту повномасштабного вторгнення, Студія "Квартал 95" дала понад 120 виступів для військовослужбовців, медиків, волонтерів, переселенців.