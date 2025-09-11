Оголосити про своє рішення треба до кінця грудня.

Ірландія та Іспанія готові відмовитися від участі у пісенному конкурсі "Євробачення", якщо до нього допустять Ізраїль.

Генеральний директор ірландського мовника RTÉ Кевін Бакхерст оголосив, що остаточне рішення щодо участі країни буде прийнято після висновку Європейського мовного союзу:

"Участь Ірландії буде неприпустимою, враховуючи триваючі та жахливі втрати життів у Газі. RTÉ також глибоко стурбований цілеспрямованими вбивствами журналістів, відмовою в доступі міжнародних кореспондентів на територію та тяжким становищем заручників".

Міністр культури Іспанії Ернест Уртасун також закликав Європейський мовний союз виключити Ізраїль з конкурсу, інакше його країна не братиме в ньому участь. Як передає Sky News, директор Євробачення Мартін Грін заявив, що розуміє занепокоєння країн через війну на Близькому Сході.

"Ми все ще консультуємося з усіма членами EBU, щоб зібрати думки щодо того, як ми керуємо участю та геополітичною напруженістю навколо пісенного конкурсу Євробачення. Мовники мають час до середини грудня, щоб підтвердити, чи бажають вони взяти участь у заході наступного року у Відні. Кожен член має вирішити, чи хоче він взяти участь у конкурсі, і ми поважатимемо будь-яке рішення", - сказав він.

Нагадаємо, одразу після завершення минулого Євробачення, про намір відмовитися від участі, якщо Ізраїль не виключать, оголосила Словенія.

