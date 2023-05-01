Співак народився у Нігерії, а потім навчався в Україні.

Зірка четвертого та шостого сезонів українського "Голосу країни" Аняня Удогво переміг у фіналі литовського шоу The Voice. Хірург з Нігерії підкорив своїм співом не тільки українців, йому вдалося вийти на світову арену.

На сторінці литовського пісенного шоу в Instagram вже з'явилося фото з переможцем. Фінал шоу транслювали по телебаченню, на YouTube-каналі випуск ще опублікували.

Втім, Удогво вже святкує перемогу та приймає вітання від шанувальників. У Stories він "репостить" дописи від фанатів. Як виявилося, за нього вболівали і українці. Після "Голосу країни" Удогво на якийсь час "зникав" з радарів, проте його виступи на шоу досі пам'ятають глядачі.

Відомо, що Удогво дуже любить музику, хоча за освітою він хірург. Відомо, що артист шість років навчався в Одеському медичному університеті, після чого працював у лікарні два роки.

Аняня Удогво на литовському шоу - виступ

Аняня Удогво на "Голосі країни" - що відомо

У 2014 році співак прийшов на "сліпі прослуховування" з піснею Hallelujah. Удогво вразив суддів та глядачів, до нього повернулися Святослав Вакарчук та Тамара Гвердцителі. Згодом хірург дійшов до 11 випуску та програв у "нокаутах".

У 2016 році Удогво знову прийшов на "сліпі прослуховування". У шостому сезоні його наставником став Святослав Вакарчук. Тоді Удогво майже дійшов до чвертьфіналу та вибув після 11 випуску.

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