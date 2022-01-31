Співачка народить дитину від репера A$AP Rocky.

Американська співачка Ріанна нещодавно вийшла на прогулянку зі своїм бойфрендом, репером A$AP Rocky. Папараці помітили вагітний животик співачки, і встигли зняти її на камеру.

І для Ріанни, і для A$AP Rocky малюк стане первістком. На фотографіях видно, що закохані дуже щасливі і чекають на появу дитини на світ. Під час прогулянки репер завжди тримав майбутню матусю за руку і цілував її в лоб.

До того ж він неодноразово говорив про те, що Ріанна - це кохання всього його життя. Відзначимо, що пара почала зустрічатися не так давно. При цьому зірка, за її словами, хоче народити своєму коханому троє або четверо дітей.

Читайте такожРоман Сасанчин разом з дружиною та новонародженою донькою захворіли коронавірусом"Я думаю, що я був би неймовірним, дуже прекрасним батьком", - сказав в одному з інтерв'ю A$AP Rocky.

Нагадаємо, раніше Ріанна похвалилася фігурою в новій білизні свого бренду.

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