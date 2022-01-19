Співачка порадувала фанатів новими знімками фото: https://www.instagram.com/badgalriri/

Барбадоська співачка Ріанна порадувала шанувальників черговою колекцією нижньої білизни власного бренду SAVAGE X FENTY і стала моделлю в промо фотосесії.

Знімки виконавиця опублікувала у своєму Instagram.

"День Святого Валентина - це для мене... Але ви можете дивитися", - підписала знімки Ріанна.

Читайте такожРіана вразила стильним "луком" в будуарному стиліНа фото співачка демонструє прекрасну фігуру. Вона одягнена в мереживний червоно-рожевий боді, бюст якого повністю зроблений з шовкових стрічок. Під нього співачка одягла колготи в тонку сітку, а на ноги взула тонкі босоніжки на шпильці.

У такому вигляді Ріанна анонсувала вихід нової колекції нижньої білизни, створеної спеціально до Дня Всіх Закоханих.

Фото Ріанна 19 січня 2022
Фото Ріанна 19 січня 2022
Фото Ріанна 19 січня 2022

Нагадаємо, Forbes назвав 33-річну Ріанну доларовим мільярдером. Її статки прирівнюють до 1,7 мільярдів доларів.

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