Співачка сама стала моделлю в промо фотосесії нової колекції.

Барбадоська співачка Ріанна порадувала шанувальників черговою колекцією нижньої білизни власного бренду SAVAGE X FENTY і стала моделлю в промо фотосесії.

Знімки виконавиця опублікувала у своєму Instagram.

"День Святого Валентина - це для мене... Але ви можете дивитися", - підписала знімки Ріанна.

Читайте такожРіана вразила стильним "луком" в будуарному стиліНа фото співачка демонструє прекрасну фігуру. Вона одягнена в мереживний червоно-рожевий боді, бюст якого повністю зроблений з шовкових стрічок. Під нього співачка одягла колготи в тонку сітку, а на ноги взула тонкі босоніжки на шпильці.

У такому вигляді Ріанна анонсувала вихід нової колекції нижньої білизни, створеної спеціально до Дня Всіх Закоханих.

Нагадаємо, Forbes назвав 33-річну Ріанну доларовим мільярдером. Її статки прирівнюють до 1,7 мільярдів доларів.

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