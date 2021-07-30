З часів весілля Діани кондитерський виріб зберегла одна з членів королівської сім'ї.

Шматок весільного торта принца Чарльза і принцеси Діани можна буде купити на аукціоні в англійському Глостерширі.

Як повідомляє BBC, у липні 1981 року цей шматок одного з 23 офіційних весільних тортів вручили Мойрі Сміт - члену королівської сім'ї. На ньому зображений королівський герб, пофарбований в золотий, червоний, синій і срібний кольори.

Сміт тримала шматок у старій жерстяній посудині для тортів і навіть приклеїла до кришки власноруч зроблену етикетку з написом "Поводьтеся з обережністю - весільний торт принца Чарльза і принцеси Діани", датовану 27 липня 1981 року.

Today marks 40 yrs since the wedding of Prince Charles & Princess Diana. A slice of their wedding cake is also being auctioned in #Gloucestershire next month. https://t.co/RUVHeF0Dcwpic.twitter.com/cFDEyrwC98 — BBC Radio Gloucestershire (@BBCGlos) July 29, 2021

За допомогою харчової плівки жінка змогла зберегти покриття торта у хорошому стані, проте організатори аукціону все ж не рекомендують пробувати кондитерський виріб на смак.

Читайте такожСини принцеси Діани прокоментували розслідування про її знамените інтерв'юУ 2008 році сім'я Сміт продала торт колекціонеру, і через 40 років після весілля Чарльза і Діани той вирішив виставити королівський смаколик на продаж.

Аукціон призначений на 11 серпня. Організатори очікують, що шматок торта піде з молотка за 300-500 фунтів стерлінгів (близько 11-19 тис. гривень).

Весілля принцеси Діани та принца Чарльза

Принц Уельський і леді Діана Спенсер, яка стала принцесою Уельською Діаною, одружилися в соборі Святого Павла 29 липня 1981 року.

21 червня 1982 року у приватному крилі лікарні Святої Марії лондонського району Педдінгтон на світ з'явився первісток подружжя і спадкоємець - принц Вільям. Другий син, принц Гаррі, народився 15 вересня 1984 року.

Через 11 років після весілля, у 1992-му, пара розійшлася, а у 1996-му - розлучилася.

31 серпня 1997 року Діана загинула в автомобільній катастрофі в Парижі.

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Автор: Катерина Комолова