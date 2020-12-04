Шанувальники засипали компліментами артистку.

Українська співачка Ані Лорак, яка втекла до Росії, показала кадр зі зйомок кліпу на пісню "Страдаем и любим".

Фото артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На знімку вона постала в спокусливому вбранні.

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Так, ідеальну фігуру 42-річної Лорак підкреслив блискучий костюм з топа, що оголив її плоский живіт, і штанів з високою талією. Доповнила вона образ босоніжками на шпильці.

У кадрі впадають у вічі не тільки розкішні форми Кароліни, але і незвично довге волосся виконавиці.

"Страдаем и любим": що відомо про новий кліп Лорак

Ані Лорак 24 листопада презентувала кліп на композицію "Страдаем и любим".

"Любов і біль, радість і печаль – все сплітається воєдино. Можливо, в цьому і є саме життя, з його дивовижними поворотами", - прокоментувала новий кліп співачка.

У кадрі Кароліна з'являється з довгим волоссям. За сюжетом кліпу, ані опиняється на шумній вечірці.

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Автор: Ольга Робейко